Sommerzeit – Itterfestzeit beim Musikverein Bontkirchen

Brilon-Totallokal: Itterfest, auf geht’s nach Bontkirchen! Blasmusik für Alt und Jung

brilon-totallokal: Bontkirchen. Der Musikverein Bontkirchen feiert sein traditionelles ITTERFEST am 18. und 19. August in der Schützenhalle an der Itter.

Samstag – Blasmusik für Alt und Jung

Zur Einstimmung gibt es am Samstag ab 18 Uhr ein kurzes Platzkonzert am Ehrenmal (bei guter Witterung). Gefeiert wird dann mit dem Einzug der Musikanten gegen 18:30 Uhr in der Schützenhalle bei Blasmusik von klassisch bis modern ist für jeden Musikfreund etwas dabei. Neben der musikalischen Unterhaltung, die der Männergesangverein Cäcilia mit seinen Liedvorträgen abrundet, verspricht das Kräftemessen der Vereine viel Spaß und Spannung. Auch die Mädels der Cocktailbar, das Thekenteam und die Jungs hinterm Grill werden sich um das Wohl der Gäste kümmern.

Sonntag – Tag der Tracht!

Der Sonntag steht traditionell unter dem Motto: „Auf geht’s: Tag der TRACHT!“. Gestartet wird um 10:30 Uhr mit dem Weckruf am neuen Konsumplatz. Gefolgt von einem zünftigen Frühschoppen in der Schützenhalle. Flotte Märsche, Polkas, Walzermelodien, beliebte Stimmungslieder und bekannte Medleys, unterstützt vom Jugendorchester des Musikvereins gegen Mittag und dem MGV Cäcilia Bontkirchen, sorgen dann für die richtige Stimmung. Gäste in feschen Dirndl, Lederhosen und Trachten sind in der festlich geschmückten Schützenhalle gern gesehen. Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten mit einem Luftballonwettbewerb, Kinderschminken und einer Hüpfburg zum austoben. Neben Grillspezialitäten und deftiger Erbsensuppe läd ein leckeres Kuchenbuffet zur Stärkung ein.

Der Musikverein Bontkirchen wünscht allen Freunden sowie Gästen aus Nah und Fern unerhaltsame und vergnügte Stunden beim Itterfest am 18. und 19. August in der Schützenhalle an der Itter.

Bildunterschrift: Gruppenfoto in Tracht, Itterfest

Quelle: Andrea Erger / Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon