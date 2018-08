10. Europameisterschaft im Speedgrillen

Im Rahmen der Olsberger Motorradmesse geht es wieder um die Wurst Jetzt zum Speedgrillen anmelden – Spaß für Stammtische, Clubs und Grillfreunde

brilon-totallokal: Bigge-Olsberg. Am Samstag, 18. August 18, glühen ab 15:00 Uhr wieder die Grills in Bigge-Olsberg: bigge-online lädt im Rahmen des Olsberger Motorrad- und OpenAir-Festivals zur 10. Auflage der „Europameisterschaft im Speedgrillen“ ein und sucht die Nachfolger des Teams „Keine Ahnung“ (Maik Ostermann, Jens Möller / Osnabrück), die es im letzten Jahr schafften, in sehr guten 12:00 Minuten ihren Titel aus dem Jahr 2016 zu verteidigen.

Kurios aber sportlich geht es beim Speedgrillen zu: Schnellstmöglich muss ein Zweierteam einen klassischen Dreibein-Tankstellengrill aufbauen, mit Geschick und Puste flott Glut erzeugen und eine möglichst perfekte Rostbratwurst grillen. Hört sich leicht an, jedoch ist der Weg zum Ziel mit ein paar Tücken garniert, denn Streichhölzer bekommt man erst gegen zwei leere Flaschen Pils (alkoholfrei möglich) und auch weiteres Wettkampfmaterial gilt es, gegen Leergut zu tauschen. Wer dann noch jemanden findet, der eine Hälfte der Wurst möglichst schnell vertilgt, der kann ins Ziel laufen und muss dann nur noch an der Jury vorbei. Diese nimmt die Zeit, bewertet Wurst- und Grillzustand und verteilt gegebenenfalls Strafzeiten. Sieger ist das Team mit der geringsten Gesamtzeit aus Grill- und Strafzeiten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Teams melden sich bitte per Mail an speedgrillen@bigge-online.de unter der Angabe von Teilnehmer- und Teamnamen an. Auch vor Ort werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Kurzentschlossene melden sich während der Messe an der Information oder gleich beim Grill-Komitee im Wettkampfbereich auf der OpenAir-Wiese.

Nach der Siegerehrung ist in Bigge-Olsberg nicht Feierabend. Am Abend lockt die Motorradmesse noch mit einem großen OpenAir-Konzert. Von 19 – 20 Uhr spielt die lokale Band „Rustikarl“ und ab 20 Uhr übernehmen dann MANIAC. Die Rockband wird die Zuhörer beim Open-Air mit einer Mischung aus aktuellen Hits, Klassikern und Partykrachern bestens unterhalten.

Reichlich Informationen und auch ein Erklärvideo zum Speedgrillen gibt es im Internet unter www.speedgrillen.de.

