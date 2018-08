Bundesverdienstkreuz für Dr. Peter Liese

Brilon-Totallokal: Auszeichnung mit Minister Herbert Reul und Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber in Straßburg

brilon-totallokal: Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese erhielt in Straßburg das Bundesverdienstkreuz am Bande. Bei der Verleihung wurden gleichzeitig auch der NRW-Innenminister und frühere Europaabgeordnete Herbert Reul sowie der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Europäischen Parlament und stellvertretende CSU Vorsitzende Manfred Weber mit dem Orden ausgezeichnet.

In der Begründung für Peter Liese hieß es unter anderem, dass er sich seit über 25 Jahren für Entwicklungshilfeprojekte in Guatemala einsetzt. Außerdem wurde hervorgehoben, dass er sich seit Jahrzenten in kirchlichen Organisationen wie z.B. Kolping und dem Zentralkomitee der Katholiken engagiert. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, vor allem weil mit Manfred Weber auch unser Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament die gleiche Auszeichnung erhält. Mit seinem Chef auf eine Stufe gestellt zu werden, ist doch eine schöne Sache“, erklärte Liese.

Bildunterschrift: Peter Liese, Herbert Reul und Manfred Werber bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes in Straßburg

Quelle: Dieter Berger / Bild: EPP Photo Gallery

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon