Dirk Wiese im Gespräch mit Gartenbauern

Brilon-Totallokal: Der Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese hat sich im Rahmen seiner landwirtschaftlichen Tour am 02.08.2018 mit Vertretern des Landesverband Gartenbau Nordrhein-Westfalen e.V. getroffen.

brilon-totallokal: In den Räumlichkeiten des heimischen Gartenbauers Peter Horst, der zugleich Vizepräsident des Vereins ist, traf sich Wiese mit der Präsidentin Eva Kähler-Theuerkauf und weiteren Vertretern des Verbandes.

Im Gespräch wurde dem Abgeordneten ein Positionspapier des Landesverbandes überreicht, in dem Vorschläge und Forderungen an die Politik formuliert wurden. Dirk Wiese, Mitglied im Aus-schuss für Ernährung und Landwirtschaft, informierte die Anwesenden über aktuelle Sachstän-de zu Punkten wie Arbeitszeitregelungen und Pflanzenschutz. Weitere besprochene Punkte wa-ren die Situation am Ausbildungsmarkt, die Ordnung der Bürokratie und die europäische Daten-schutzgrundverordnung (DSGVO). Bei letzterer arbeite man in der Koalition bereits intensiv an Lösungen um kleineren Unternehmern möglichst viel Rechtsicherheit zu geben, so Wiese.

„Der Gartenbau ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, gerade hier im Sauerland, ich nehme die Vorschläge des Landesverbandes Gartenbau NRW gerne mit in die Diskussion nach Berlin. Mir ist besonders wichtig mit allen Akteuren des Agrarsektors im Dialog zu bleiben, denn nur so kommen wir zu möglichst pragmatischen Lösung die Wirtschaft und Beschäftigten gleichsam dienen“, erklärte der Bundestagsabgeordnete nach dem Gespräch.

