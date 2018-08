Offenes Singen im Rosengarten von Haus Hövener mit dem Männerchor 1868 Brilon

Brilon-Totallokal: Der Männerchor feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen

brilon-totallokal: Haus Hövener und der Männerchor hatten an 2. Sommerabenden, am 31. Juli und 7. August, zum offenen Singen unter dem Motto „Sommer, Wandern, Lieder“ in den wunderschönen Museumsgarten eingeladen.

Ein „voller „Garten“ und gesangstarke Sängerinnen und Sänger. So gelangen zusammen mit dem Chor zwei fröhliche Events mit minimalem Aufwand mitten im Herzen von Brilon.

