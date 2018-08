Winterberg: Toller Service für die Hosentasche

Brilon-Totallokal: Neuer Radguide mit 23 Touren der Ferienregion Winterberg und Hallenberg

brilon-totallokal: Winterberg. Er bietet 23 attraktive Touren, der neue Radguide der Ferienregion Winterberg-Hallenberg. Für jeden Geschmack, für Einsteiger, Fortgeschrittene und Radsportler. Im handlichen Format auf 68 Seiten finden Genuss-Radler, E-Biker, Rennrad-Fahrer, Mountainbiker sowie Familien mit Kindern Tourenvorschläge mitsamt Landkarte, kurzer Streckenbeschreibung, Länge, Dauer, Höhenprofil, Start und Zielpunkt. Dazu gibt es nützliche Informationen zur Region, Landschaft und Besonderheiten sowie zu Sehenswürdigkeiten an der Strecke.

„Der neue Radguide bietet einen tollen Service für die Hosentasche und spiegelt die Vielseitigkeit unserer Region in Punkto Radfahren wider“, so Tourismuschef Michael Beckmann. Die Genussradler kommen sowohl mit kürzeren Strecken, wie beispielsweise einer 8 Kilometer langen Tour rund um den Siegelsberg in Hallenberg, als auch mit etwas längeren Touren, wie den 34,1 Kilometer langen „Drei Täler Rundweg“ durch das Liese-, Orke- und Helletal auf ihre Kosten.

Michael Beckmann: „Der Akku bei den E-Bike-Touren reicht auf jeden Fall!“

„Die E-Bike-Touren im Guide sind so ausgelegt, dass der Akku auf jeden Fall bis zum Ziel reicht“, so Beckmann weiter. Abseits der befestigten und geteerten Radwege sind die Mountainbiker unterwegs. Sie finden in der Region Hallenberg-Winterberg ein wahres Paradies an verschiedensten Strecken über Stock und Stein inmitten dichtbewachsener Wälder. Auch der Trailpark Winterberg mit seinen 40 Kilometern Streckennetz darf in der Aufzählung nicht fehlen.

Insbesondere für Familien mit Kindern wurden Touren für den Radguide ausgesucht, die barrierearm und nicht zu lang sind. Diese Voraussetzungen bieten die Strecken um den Hillebachsee in Niedersfeld oder den Schmantelrundweg in Winterberg.

Rad fahren macht hungrig und durstig

Natürlich ist im Radguide auch an die Pause und die kulinarische Belohnung nach der Tour gedacht. „Wir wissen ja, dass das Radfahren hungrig und durstig macht. Deshalb haben wir den Radguide mit einer Liste von Gastronomiebetrieben entlang der Routen abgerundet. Da erfahren die Radler auch direkt, welche Besonderheiten der Gastgeber bietet und wie man die Lokale erreicht“, erklärt Michael Beckmann.

Ein Hinweis über die Verhaltensregeln im Wald und in der Natur sowie Telefonnummern für den Notfall und Tipps für den Reparaturservice rund ums Rad machen den Service komplett. Den Radguide gibt es bei den Tourist-Infos in Hallenberg und Winterberg zum Preis von 2,50 Euro.

Die Touren aus dem Booklet und viele andere aus der Ferienregion Winterberg-Hallenberg gibt es mittlerweile auch auf der Internetseite www.outdooractive.de, die sich Interessierte auch als App auf das Smartphone laden können. Mit diesem Fahrrad- und Wander-Navi sucht man sich die passenden Strecken, die dann mit Unterstützung von GPS und sogar Offline-Karten jeden sicher ans Ziel bringen und dazu sinnvolle Informationen und Tipps liefern. Radguide und Outdooractive sind also eine ideale Kombination, um den Urlaub auf dem „Drahtesel“ perfekt zu planen und zu genießen.

Infobox: Fakten zum neuen Radguide

• Auflage: 30.000

• Touren: 23 für Genuss-Radler, E-Biker, Rennradler, Mountainbiker sowie familienfreundliche und barrierearme Strecken

• Nützliche Tipps und eine Liste der Gastronomiebetriebe entlang der Touren auf einen Blick

• Preis: 2,50 Euro bei den Tourist-Infos in der Ferienregion Hallenberg und Winterberg

Quelle: Ralf Hermann

