Cilli Alperscheidt beim Hoppecker Kohlenmeiler

Brilon-Totallokal: Auftritt von Wolfgang Mette aus Finnentrop-Heggen alias Cilli Alperscheidt am 19.08.18

brilon-totallokal: Wenn im August dieses Jahres in Hoppecke der Kohlenmeiler qualmt, ist an der Grillhütte Hellewiese nahezu jeden Tag etwas los. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Wolfgang Mette aus Finnentrop-Heggen alias Cilli Alperscheidt am 19.08.18.

Fast 50 Ehejahre mit ihrem Jupp, drei Töchter, eine ständig totgehende Schwiegermutter und eine raffgierige Schwägerin – Frau Alperscheidt ist mit allen Unwegbarkeiten des Lebens ver­traut. Mit ihrer eigenen Sicht der Dinge, den Weisheiten von Tante Klärchen und ihrer besten Freundin, dem Spektakels Thresken, meistert sie ihren Alltag. Alltägliche Begebenheiten, gewürzt mit einer Portion Situationskomik, die unnachahmliche Art Dinge beim Namen zu nennen und ein Schatz an sauerländischen Lebensweisheiten machen Frau Alperscheidts Geschichten aus.

Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und der Auftritt von Cilli Alperscheidt beginnt um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

