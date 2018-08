Ein Golfturnier mit kulinarischen Höhepunkten

Brilon-Totallokal: Ein Termin weckte aber bei den Turniergolfspielern besonderes Interesse…

Schon in der vorläufigen Ausgabe des Turnierplans 2018 konnten die Golfer des GC Brilon viele seit Jahren bewährte und durch Sponsoren ausgerichtete Turniere wiederfinden. Ein dickes Dankeschön an die Sponsoren!

Ein Termin weckte aber bei den Turniergolfspielern besonderes Interesse: der Preis des Hotel Rech – Restaurant Gartner in Brilon. Dies wurde auch dadurch belegt, dass 50 Damen und Herren am 22. Juli 2018 auf die Runde gingen. Vor dem Start lernten alle Spieler Frau Gartner – Inhaberin des Hotel Rech – kennen. Sie begrüßte jeden Teilnehmer/in auf ihre sehr freundliche Art und begleitete die Flights bis zum Abschlag. Die erfrischenden wie auch stärkenden Rundenverpflegungen trugen sicherlich dazu bei, dass hervorragende Ergebnisse erspielt wurden.

Zur Siegerehrung hatte des Ehepaar Gartner in ihr Restaurant eingeladen. Frau Gartner nahm am Abend alle Turnierteilnehmer/innen auf der Terrasse mit einem Waldmeisteraperitif in Empfang. Die Vorstellung der Familie, des Teams und der Philosophie des Restaurants übernahm Herr Gartner in der Bibliothek. Im Anschluss an diese interessanten Ausführungen, teilte Herr Gartner – auch Chef der Küche – die Abfolge des abendlichen Menüs mit. Die vier verschiedenen Vorspeisen, die Fisch- und Fleischvariationen des Hauptganges stellten jede für sich eine hervorragende geschmackliche Komposition dar. Gartners Eisbombe mit frischen Beerenfrüchten konnte nur noch als krönender Abschluss des köstlichen Menüs bezeichnet werden.

Der Tag sollte aber nicht nur im Zeichen der Gaumenfreuden stehen, nein es wurde auch Golf gespielt und von vielen besonders erfolgreich. So konnte Peter Stickel ganz hervorragende Ergebnisse in den Klassen Netto A – C, Brutto Damen und Herren sowie die Sonderpreise verlesen.Der Hauptpreis für den Gesamtsieger der Klassen A + B stellte ein weiteres Highlight dar. Nicolas Wülbeck gewann mit hervorragenden 47 Nettopunkten eine Ausfahrt für 2 Personen im Rolls-Royce-Silver Shadow mit anschließendem Picknick.

Brutto – männlich Jörg Albers mit 24 Punkten,

Brutto – weiblich Roswitha Baumann mit 19 Punkten

Netto Kl. A

Werner Sauerwald mit 39 Punkten,

Martin Fritsch mit 37 Punkten

Klaus Driller mit 37 Punkten

Netto Kl. B

Niklas Künemund mit 41 Punkten

Tobias Bunse mit 38 Punkten

Anna Bartmann mit 38 Punkten

Netto Kl. C

Robin Strenger mit 50 Punkten

Barbara Grünewald mit 42 Punkten

Herbert Sauerwald mit 39 Punkten

Sonderwertungen:

nearest to the pin – Jürgen Kraft 2,02 m

nearest to the pin – Christel Körner 3,03 m

longest drive – Marc Mahler

longest drive – Roswitha Baumann

Den Siegern war die Freude über die grandiosen Unterspielungen und tollen Preise des Hotel Rech – Restaurant Gartner ins Gesicht geschrieben.

Der Familie Gartner, den sehr aufmerksamen Mitarbeitern, die zum Gelingen dieses Abends ebenfalls beigetragen haben, kann nur im Namen aller Teilnehmer/innen und Gäste gesagt werden: Danke für diesen beeindruckenden Tag!

Quelle: Friederike Driller

