Pflegeschüler übernehmen die Regie…

brilon-totallokal: Dass ihre Vorgesetzten ihnen eine Menge zutrauen, durften Altenpflegeschüler und –schülerinnen des Christophorus Haus Brilon und des Pflegefachzentrum Haus Oase in der ersten Juliwoche dieses Jahres erfahren. Elf der zurzeit 17 auszubildenden Pflegeschüler übernahmen für eine Woche selbstverantwortlich die Leitung eines Wohnbereichs in der Senioreneinrichtung. Die Schüler organisierten in Eigenregie die Verteilung der verschiedenen Positionen wie Fachaufsicht und Schichtleitung und kümmerten sich so 24 Stunden am Tag um alle Belange der Bewohner. Laut Syuzanna Franzén, Pflegedienstleitung und Initiatorin des Projekts, haben die Schüler die Herausforderung glänzend gemeistert. Für den Fall der Fälle stand jederzeit eine Pflegefachkraft beratend zur Seite, doch die meisten der auftretenden Hindernisse ließen sich im gemeinsamen Miteinander lösen. Nach einem turbulenten ersten Tag, so waren sich auch die Schüler einig, entwickelte sich nach und nach mehr Routine und Sicherheit. Die Bewohner des Wohnbereichs waren ebenfalls gespannt auf den Verlauf der Woche und empfanden die ungewohnte, neue Situation als bereichernd und abwechslungsreich.

Syuzanna Franzén ist stolz auf die Schüler: „Wir wollen vermitteln, dass im Bereich der Altenpflege Raum für neue Ideen und Strukturen geschaffen werden kann. Das Projekt zeigt, dass sich geschenktes Vertrauen auszahlt und sich positiv auf die Selbständigkeit und das Selbstvertrauen der Schüler auswirkt. Ein herzliches Dankeschön an alle Schüler und Begleiter.“ Das Projekt wird zukünftig jährlich stattfinden. Angedacht –aufgrund der positiven Resonanz – ist dann ein zeitlicher Rahmen von 2 Wochen.

Bildunterschrift: Syuzanna Franzén und Schüler und Begleiter des Projekts

Quelle: Petra Klompmaker / Christophorus Seniorenresidenzen GmbH

