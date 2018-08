Verkehrsregelnde Maßnahmen zum Altstadtfest

Brilon-Totallokal: Vom 31. August bis 2. September 2018 – Verlegung Bushaltestellen, Verlegung Wochenmarkt, Firmenlauf

brilon-totallokal: Anlässlich des Altstadtfestes vom 31. August bis 2. September 2018 treten in der Briloner Innenstadt wieder verschiedene verkehrsregelnde Maßnahmen in Kraft:

Verlegung Bushaltestellen

Die Bushaltestellen »Markt« werden bereits ab Mittwoch, 29. August, in die Strackestraße verlegt, da ein Befahren des Marktplatzes wegen der Aufbauarbeiten nicht mehr möglich ist.

Verlegung Wochenmarkt

Der Wochenmarkt am Mittwoch, 29. August, wird rund um das Rathaus verlegt. Der Wochenmarkt am Samstag, 1. September, findet auf dem Parkplatz »Markt« in der Marktstraße statt.

Firmenlauf

Am Freitag, 31. August, finden ab 17.30 Uhr zwei Firmenläufe rund um das Niedere Quartal statt. Um diese sicher durchführen zu können, ist es erforderlich, die Zufahrten zum Niederen Quartal abzusperren. Die Sperrung beginnt kurz vor dem Beginn des ersten Laufes und wird unmittelbar nach Beendigung des zweiten Laufes gegen 19.45 Uhr wieder aufgehoben. In diesem Zeitraum ist die Erreichbarkeit des Niederen Quartals stark eingeschränkt. Die einzige Noteinfahrt bzw. Notausfahrt verläuft über die Straße Kattenhagen, allerdings nur soweit es die Läufe nicht beeinträchtigt. Die Einbahnstraßenregelungen in der Niederen Gasse und der Mariengasse werden zu diesem Zweck vorübergehend aufgehoben. Außerdem wird für die Dauer der beiden Läufe ein absolutes Haltverbot in der Derkeren Straße und der Niederen Mauer eingerichtet. Sperrung Marktplatz

Da sich das Altstadtfest vom Marktplatz bis zum Steinweg in Höhe der Kreuzung Scharfenberger Hof / Springstraße erstreckt, wird dieser Bereich von Samstag, 1. September, bis Sonntag, 2. September, gesperrt. In diesem Zeitraum ist auch von der Springstraße keine Einfahrt in den Steinweg möglich. Da die Friedrichstraße auf normalem Weg nicht mehr angefahren werden kann, wird analog zur langjährigen Kirmesregelung die dortige Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Friedrichstraße kann wie bei der Kirmes auch nur bis zur Querstraße befahren werden, um dies zu gewährleisten wird zudem ein einseitiges Haltverbot eingerichtet.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

