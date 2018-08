CDU Kreisvorstand besichtigt neues Steigerhaus in Olsberg

Brilon-Totallokal: „Das Steigerhaus in Olsberg zeigt, dass durch engagierte Menschen und natürlich auch die nötigen Fördergelder Großartiges entstehen kann…“

brilon-totallokal: Seit drei Monaten ist das neue Steigerhaus am Philippstollen in Olsberg Treffpunkt für Wanderer, Radfahrer und Schulgruppen. Im Rahmen einer Sommertour hat sich nun auch der geschäftsführende CDU-Kreisvorstand einen Eindruck von dem neuen Haus am Eisenberg verschafft.

Günter Senger, Leiter des Arbeitskreises Bergbau, und Siegfried Stahlmecke, Projektleiter des Steigerhauses, erklärten vor Ort die Entstehung sowie die aktuelle Verwendung der Räumlichkeiten. Viele Stunden ehrenamtliche Arbeit und Fleiß seien investiert worden, um eine multifunktionale Verwendung der Räumlichkeiten zu ermöglichen. Nicht nur Schulgruppen finden hier einen außerschulischen Lernort mitten in der Natur, auch Paare können sich an dem geschichtsträchtigen Ort trauen lassen. Für Wanderer steht außerdem eine Vesper-Insel bereit, die zum Zusammensitzen einlädt.

Finanziert wurde das Projekt überwiegend durch EU-Fördergelder: Über 65 Prozent der Baukosten wurden durch LEADER-Mittel gedeckt. Die restlichen Kosten sind durch den Heimatbund und private Förderer beigesteuert worden. „Das Steigerhaus in Olsberg zeigt, dass durch engagierte Menschen und natürlich auch die nötigen Fördergelder Großartiges entstehen kann. Mein Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen, die das Projekt in Angriff und bis zum letzten Schritt durchgezogen haben und der Stadt Olsberg damit einen neuen Anziehungspunkt verpasst haben“, sagt der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff.

