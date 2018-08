Brilon-Totallokal: Caritas-Familienkochkurs – Anmeldung bis zum 13. September

brilon-totallokal: Im September und Oktober bietet der Caritasverband Brilon e.V. in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Paderborn e.V., dem Caritas-Warenkorb und dem Markant Markt Urban einen Kochkurs für die ganze Familie an. „Lieblingsgerichte für Groß und Klein“, lautet der Titel des vierteiligen Programms. Mütter, Väter und Großeltern mit ihren Kindern sind eingeladen, mit ihren Kindern leckere, gesunde und auch schnelle Gerichte zuzubereiten und anschließend in geselliger Runde zu verkosten. Angeleitet werden die Genussrunden von Huberte Mähler, Hauswirtschaftsleitung Seniorenzentrum St. Engelbert Alle Teilnehmer erhalten Informationen zur Ernährung und eine Rezeptesammlung zum Nachkochen.

Ausgerichtet ist der Kochkurs auf Familien mit Kindern von 6 bis 12 Jahren. Kursauftakt ist am Donnerstag, 20.09.2018 um 17 Uhr. Die Folgetermine sind jeweils donnerstags am 27.09., 4.10. und 11.10.2018 von 17 bis 20 Uhr. Gekocht wird im Caritas-Kindergarten St. Andreas, Niedere Mauer 23 in Brilon. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 8 Euro und für Kinder 4 Euro für den gesamten Kurs. Um Anmeldung bitten die Organisatoren Ulrike Schrader und Rita Kowalski bis zum 13.09.2018 unter der Nummer (0 29 61) 97 19 29 oder (0 29 61) 97 19 0.

Quelle: Sandra Wamers / Caritasverband Brilon e. V.

