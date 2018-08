Neuer Rückentrainingskurs bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Durch effektive Übungen wird im Kurs der Rücken gestärkt und die gesamte Muskulatur gekräftigt.

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet ab September einen neuen Rückentrainingskurs für Damen und Herren an. Der Kurs richtet sich gezielt an Einsteiger sowie Teilnehmende, die sich länger nicht gezielt aktiv bewegt haben. Durch effektive Übungen wird im Kurs der Rücken gestärkt und die gesamte Muskulatur gekräftigt.

Der Kurs beginnt am Montag, den 10. September, und findet an 11 Abenden jeweils von 18:30 bis 19:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch / Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

