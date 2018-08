Schützenfest Altenbrilon 2018

Brilon-Totallokal: Michelle Freitag neue Jungschützenkönigin des Heimatvereins Altenbrilon

brilon-totallokal: Beim Jungschützenschießen des Heimatvereins Altenbrilon im Rahmen des diesjährigen Schützenfestes am Freitag, den 10.08.2018, errang mit Michelle Freitag zum 2. Mal in der Vereinsgeschichte des Heimatvereins Altenbrilon eine junge Dame die Königswürde. Mit dem 150. Schuss holte sie den Vogel nach einem spannenden Schießen von der Stange. Zu ihrem König erkor sie sich Louis Böhle, der sich im Vorfeld bereits den linken Flügel gesichert hatte.

Den Kopf und somit den Titel des Vizekönigs sowie den rechten Flügel errang Dennis Kopp.

Anschließend konnten die Jungschützen und anwesenden Gäste noch bei der Jugenddisco tief in die Nacht feiern.

Bildunterschrift: Neues Jungschützenkönigspaar Michelle Freitag und Louis Böhle / Bild: Verein

