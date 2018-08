Wer Werte vernichtet, vernichtet Werte!

Stichwort der Woche: Anscheinend greift unsere ausgeprägte Wegwerfmentalität…

Nie war die Anzahl der Abrisse alter Gebäude größer als heute. Inzwischen sind die Kapazitäten der Bauschuttdeponien im HSK an ihrer äußersten Belastungsgrenze angelangt. Alles, was Kriege, Stadtbrände und die Abrisswellen in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts überstanden hat, ist jetzt dran. Abgesehen von ein paar markanten Bauwerken die unter Denkmalschutz stehen, wird derzeit allen Ortes jede Menge alter und auch neuerer Bausubstanz vernichtet. Anscheinend greift unsere ausgeprägte Wegwerfmentalität inzwischen auch auf große Objekte, wie zum Beispiel Gebäude, über. Kein Mensch scheint sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie man den Wert der alten Gebäude durch Restaurierung und Umbau erhalten könnte – abreißen und neu bauen ist heute die Devise. Dieser Bauboom ist natürlich gut für unsere Wirtschaft, aber ist er auch nachhaltig?

Über viele Jahrhunderte hinweg wurden Häuser für Generationen gebaut, auch Möbel und Gebrauchsgegenstände wurden weitervererbt. Bei den beiden Letztgenannten verzeichnen wir schon seit Jahrzehnten den Trend weg von nachhaltiger Qualität hin zu billigen (oder auch teuren) Wegwerfprodukten. Gegen die tollen Wohnlandschaften der großen Möbelhäuser, erzeugt in Billiglohnländern ohne Sozialstandards, mit Holz aus üblem Raubbau, können handwerkliche Produkte aus nachhaltigem Anbau schon lange nicht mehr mithalten. Das führt unzweifelhaft zu ständigem Wirtschaftswachstum, aber zu Lasten der Umwelt und der fairen Bezahlung von Arbeit. Autos und Elektrogeräte werden vor Ablauf ihrer eigentlichen Lebensdauer durch sparsamere und „umweltschonende“ Modelle ersetzt, wobei die Ökobilanz, alleine durch den Energieaufwand bei der Herstellung und die vorzeitige Entsorgung, eine einzige Katastrophe ist.

Jetzt also auch bei Gebäuden: Supermärkte erfinden sich alle paar Jahre neu. Marktforschung und Sortimentserweiterung erfordern immer mehr Fläche. Die bisherigen Gebäude der Aldi-, Lidl- und sonstigen Märkte werden nach einer Bestandsdauer von 20 bis 30 Jahren Großteils abgerissen und entsorgt. Auch Wohnhäuser, die nicht mehr den heutigen Energiestandards entsprechen, werden nicht mehr renoviert, sondern abgerissen und durch „energetische“ Gebäude ersetzt. Eine solche Entwicklung beschert uns zwar einen kurzfristigen Wirtschaftsboom, hat aber mit nachhaltigem Wirtschaften überhaupt nichts zu tun. Denn neben dem ökologischen Schaden verursacht ein solches Tun auch einen hohen moralischen Schaden, weil es zum weiteren Verfall der Wertschätzung materieller Güter führt.

Vielleicht ist in den vergangenen Wochen der einsetzende Klimawandel etwas mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Wer dieser Problematik mit noch mehr Wachstum (unter dem Deckmantel, dadurch den CO2 – Ausstoß zu verringern) entgegentreten will, ist entweder dumm oder ein Verbrecher. Nur eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden und Gebrauchsgegenständen ist wirklich ökologisch und nachhaltig. Wir müssen einfach wieder lernen, bestehenden Werten wieder mehr Wertschätzung entgegenzubringen.

Ihr Norbert Schnellen

