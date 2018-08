Yoga am Vormittag bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Neuer Yoga-Kurs für Einsteiger und Teilnehmende mit Vorkenntnissen.

brilon-totallokal: Im September startet bei der VHS Olsberg ein neuer Yoga-Kurs für Einsteiger und Teilnehmende mit Vorkenntnissen. Der Kurs vermittelt Körper- und Meditationsübungen, die entspannend wirken und die Körperwahrnehmung sowie die Beweglichkeit verbessern. Der Kurs beginnt am 10. September und findet an 10 Montagen jeweils von 10:00 bis 11:30 Uhr im AquaOlsberg statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch / Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

