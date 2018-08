Ältester Schützenbruder ausgezeichnet

Brilon-Totallokal: Festmusik in diesem Jahr aus Saalhausen

brilon-totallokal: Brilon – Wald. Das diesjährige Schützenfest startete bereits wie im Vorjahr am Donnerstagabend ab 18.00 Uhr am Bahnhof, wobei auch der zukünftige Biergarten gut genutzt wurde. Am darauf folgenden Freitag wurde bereits um 16.30 Uhr am Bahnhof angetreten, bevor dann nach einigen Musikstücken um 18.00 Uhr erst zum Major, dann zum amtierenden König und dann zur Kirche marschiert und dort ein ökumenischer Wortgottesdienst von Pfarrer Rainer Müller abgehalten und das Schützenfest offiziell eröffnet wurde.

Gut gelaunt wurde zur Schützenhalle marschiert, wo kurz darauf die Jungschützen Ihren König ermittelten. Nach knapp einer Stunde und 208 Schuss gab der Vogel nach, und Kim Tom Gehrling regiert nunmehr als Jungschützenkönig mit seiner Freundin Jenny Böhme. Das anschießende Fest in der Halle wurde ausgelassen bis tief spät in die Nacht gefeiert. Am darauffolgenden Samstag traten die Schützen wiederum am Bahnhof an, um das amtierende Königspaar Thomas Kenzler und Ehefrau Beate abzuholen. Der große Festumzug bewegte sich danach über den Kirchweg zum Ehrenmal, wo der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch eine kurze Ansprache hielt. Weiter ging es dann zur Schützenhalle, wo die Jubelpaare (25 Jahre: Thomas Pucher und Michaela Albers (ehemals Pucher); 40 Jahre: Wolfgang Bödefeld und Renate Menke (ehemals Bödefeld); 50 Jahre: Dr. Hans Joachim Mann (aus gesundheitlichen Gründen leider nicht anwesend)) ausgezeichnet wurden.

Nach dem Königstanz standen die Kinder im Mittelpunkt. Nach dem Kindertanz gab es zur Belohnung Süßigkeiten und eine Fahrt im Kettenkarussell. Beim abendlichen Festball mit Königstisch wurde auch hier ausgelassen noch viele Stunden gefeiert. Nach einem ausgiebigen Schützenfrühstück, welches für alle Personen zugänglich war, wurde zum Vogelschießen gebeten. Die Anwärterschar war anfangs wie immer groß, aber am Ende fochten noch drei, später dann nur noch zwei Schützenbruder um den Titel, als dann nach 189 Schuss und einer guten Stunde später der 1. Vorsitzende und Major Thomas Pucher seinen Wunschtraum zum 25-jährigen Königsjubiläum erfüllte und den Rest von der Stange holte. Allerdings gab es ein Kuriosum: Zuletzt befand sich nur noch der linke Flügel im Kugelfang, welcher aber dann doch nach einigen Schüssen endlich nachgab. Thomas Pucher regiert nun mit seiner Frau Conny ein Jahr lang die Brilon – Walder Schützen. Am frühen Nachmittag wurden über 20 langjährige Mitglieder ausgezeichnet, sie erhielten u.a. die Orden für 25-jährige bzw. 40-jährige Mitgliedschaft; für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Müller, für 65-jährige Mitgliedschaft „Friedel“ Becker und für 70(!)-jährige Mitgliedschaft (erstmals in der Geschichte des Vereins) Otto Lüddemann geehrt.

Otto Lüddemann ist nicht nur der älteste Schützenbruder, sondern auch zugleich der Dorfälteste. Aus diesem Anlass hat der Vorstand schon vor dem Schützenfest dem Schützenbruder im heimischen Garten besondere Glückwünsche überbracht. Am frühen Abend wurde das neue Königspaar von zu Hause in die Schützenhalle abgeholt, wo auch hier noch bis in die Nacht gefeiert wurde. Für die drei Schützenfesttage konnte der Musikverein Cäcilia aus Saalhausen gewonnen werden, welche leider nur dieses Jahr hier auftreten konnte.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Aufräumarbeiten mit anschließendem Imbiss und Getränken. Ein großes Dankeschön gilt allen fleißigen Händen, insbesondere den Vorstandsfrauen, welche dazu beigetragen haben, dass es ein unvergessliches Fest bleiben wird. Insbesondere bedanken wir uns bei der Geistlichkeit, dem Bürgermeister, den Festmusiken aus Saalhausen und Brilon (Tambourcorps der freiwilligen Feuerwehr), den Schaustellern, dem Küchen – und Thekenpersonal, und natürlich bei allen einheimischen und auswärtigen Gästen und Freunden.

Bildunterschrift: Ältester Schützenbruder und Mitbewohner Brilon – Wald’s Otto Lüddemann mit einer Abordnung des Vorstandes – von links nach rechts (Schießsportleiter Oliver Schröder, Rechnungsführer Christoph Drilling, 1. Vorsitzender und Major Thomas Pucher und Schriftführer Dirk Lochefeld) anlässlich seines Geburtstages und Jubiläums bei ihm zu Hause.

Quelle: Dirk Lochefeld / Schriftführer Heimatschutzverein Brilon – Wald e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon