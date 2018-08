Katholisches Familienzentrum Brilon feiert 10 jähriges Bestehen

Brilon-Totallokal: Malwettbewerb zum aktuellen Gewand der Propsteikirche

brilon-totallokal: Das Altstadtfest möchten die drei katholischen Kitas St. Elisabeth, St. Maria und St. Petrus und Andreas in Brilon nutzen, um mit allen Familien der Gemeinde auf 10 Jahre katholisches Familienzentrum zurückzublicken. Traditionell erwartet die Kinder am Stand beim Geschichtsbrunnen hinter dem Rathaus Entenangeln, Kinderschminken und Spiel und Spaß zum Mitmachen.

Zum Jubiläum haben sich die Leitungen Manuela Elias, Silvia Hesse und Petra Niggemann nun eine weitere ansprechende religionspädagogische Attraktionen für Groß und Klein ausgedacht. Der zurzeit eingerüstete Propsteikirchenturm steht dabei im Mittelpunkt, freut sich Propst Dr. Reinhard Richter, der ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenarbeit der drei katholischen Einrichtungen hat. Er öffnet die Türen seiner Kirche, um während des Trubels einzuladen, den Weg zur Kirche zu finden, diese neu zu entdecken und zu erleben , Wissenswertes zu erfahren oder eine Kerze anzuzünden. Alle Familien sind eingeladen, auf Entdeckungstour durch die Propsteikirche zu gehen und dabei ein Quiz rund um die Kirche und unsere Gemeinde zu lösen.

Die Erzieherinnen stehen dabei gerne unterstützend zur Seite und bieten zudem ein Kreativangebot zum Zukunftsbild des Erzbistums Paderborn an, die später in der Kirche ausgestellt wird. Vorab sind alle Kinder und Gemeindemitglieder, gerne auch ältere Kinder, die schon die Schule besuchen und Ferien haben, eingeladen, die Zeit bis zum Fest zu nutzen und sich an einem Malwettbewerb zu beteiligen. Der Wettbewerb steht unter dem Motto: „Unsere Propsteikirche im jetzigen Gewand! Wie sieht die Kirche während der derzeitigen Bauphase aus, wie sah sie früher aus, wie könnte sie einmal aussehen“

Alle Teilnehmer geben ihre gemalten Werke bitte während des Altstadtfestes in der Kirche persönlich ab. Als Preise gibt es kleine Schlemmergutscheine, die man in Brilon einlösen kann. Jeder von 0- 100 Jahren kann mitmachen. Der Stand des Familienzentrums hinter dem Rathaus ist aufgebaut am Samstag, und Sonntag 1. und 2. September von 14- 18 Uhr. Die Aktionen in der Kirche finden aufgrund der Vorabendmesse am Samstag nur bis 17 Uhr statt. In den 3 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Kita gem. GmbH Hochsauerland Waldeck werden aktuell rund 220 Kinder im Alter von 0-6 Jahren von rund 40 Fachkräften betreut. Die Erzieherinnen freuen sich auf viele Besucher und tolle kreative Werke.

Quelle: Manuela Elias / Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon