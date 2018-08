Kinder- und Jugendschützenfest am 26. August 2018 in Madfeld

Brilon-Totallokal: Die Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld 1853 e.V. lädt am Sonntag, den 26. August, zum Kinder- und Jugendschützenfest ein.

brilon-totallokal: Die Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld 1853 e.V. lädt am Sonntag, den 26. August, alle Schützen und Jungschützen, vor allem aber alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zum Kinder- und Jugendschützenfest ein. Um 14 Uhr beginnt der Festzug zu Ehren des amtierenden Kinderschützenkönigspaares Lena Lausen und Aaron Manegold und zu Ehren des amtierenden Jungschützenkönigs Tim Schumacher.

Angetreten wird am Scheuernplatz in Weiß, ohne Gewehr. Zur Einstimmung sind die Schützen bereits ab 13:40 Uhr zum „Westheimer Warm-Up“ eingeladen.

Die teilnehmenden Kinder erhalten wieder Wertmarken für Speisen und Getränke. Nach dem Umzug findet der Königstanz in der Schützenhalle statt. Anschließend beginnt das Schießen der Kinder auf den Birnenvogel. Man darf gespannt sein, ob nach der Premiere im Vorjahr erneut ein Mädchen die größte Treffsicherheit an den Tag legt oder ob sich die Jungen durchsetzen können. Im Anschluss gibt es zur Stärkung Würstchen, Pommes und Getränke. Natürlich wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Es folgt ein bunter Nachmittag mit interessanten Spielen und Wettkämpfen. Parallel gilt es für die Jungschützen den Nachfolger von Tim Schumacher zu ermitteln. Schießberechtigt sind alle Vereinsmitglieder zwischen 16 und 21 Jahren. Minderjährige benötigen die Einverständniserklärung ihrer Eltern.

Ein besonderer Anreiz ist in diesem Jahr sicherlich das bevorstehende Stadtschützenfest im eigenen Dorf. Der neue Jungschützenkönig darf bereits knapp 1 ½ Wochen später am Stadtjugendschießen teilnehmen und hat somit die Möglichkeit sich zum Briloner Stadtjungschützenkönig 2018 – 2021 zu küren. Gegen 18 Uhr werden die neuen Majestäten offiziell proklamiert, bevor der Musikverein Madfeld – der den ganzen Nachmittag musikalisch begleitet – zum Ausmarsch zur alten Schule aufspielt. Die Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld freut sich auf eine gute Beteiligung und wünscht allen Kindern und Gästen einen lustigen Sonntagnachmittag.

Quelle: Nicolas Amen / Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld 1853 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon