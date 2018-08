Zehn Auszubildende starten bei Stratmann

Brilon-Totallokal: Bestwig/Brilon. Für zehn junge Menschen begann im August nicht nur ihre Ausbildung und ein neuer Lebensabschnitt, sondern es beginnen auch spannende Perspektiven in der Welt des Recycling und der Abfallentsorgung.

brilon-totallokal: Pünktlich zum Ausbildungsstart im August fand ein gemeinsamer „Kennenlern-Termin“ mit allen statt, denn die Ausbildungsmöglichkeiten beim Bestwiger Entsorgungsunternehmen sind vielseitig. Sie reichen vom Berufskraftfahrer über die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft bis zum dualen Studium im technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. So hatten die Jugendlichen zum Ausbildungsstart die Möglichkeit, sich kennenzulernen und erste Eindrücke von der Stratmann-Gruppe zu sammeln.

Den Beruf der Industriekauffrau erlernen Fabienne Dinslage und Julia Pape in der Verwaltung in Bestwig, zum Berufskraftfahrer werden Viktor Richstein, Thimo Rauschen und Rudolph Thomas (Standort Brilon), Shinder Taher (Standort Bad Wildungen) und Mahmoud Issana (Standort Nentershausen) ausgebildet. In diesem Jahr wird in unserem Unternehmen mit Lara Jürgens wieder eine Auszubildende zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft für den Standort Brilon eingestellt. Neben der Ausbildung absolviert sie auch noch ein Studium zum Bachelor of Engineering. Erstmals wird mit Sandro Gierke auch ein Fachinformatiker in der Verwaltung in Bestwig ausgebildet. Thilo Dettmann hat im August sein duales VWA-Studium in der Verwaltung begonnen und macht neben dem Industriekaufmann ein Studium zum Bachelor of Arts. Damit bildet Stratmann derzeit 25 junge Menschen sowohl in gewerblich-technischen als auch in kaufmännischen Berufen an allen Standorten aus.

Die zehn neuen Auszubildenden im kaufmännischen und gewerblichen Bereich des Bestwiger Entsrogungsunternehmens Stratmann zusammen mit ihren Ausbildern.

