1 Jahr OnlineBeratung in der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Die Sparkasse Hochsauerland feiert den ersten Geburtstag ihrer OnlineBeratung, die im Sommer des letzten Jahres mit der digitalen Beratung ihrer Kunden gestartet ist.

„Wir haben uns natürlich gefragt, wie werden unsere Kunden reagieren? Keine Beratung am Schreibtisch im Büro, sondern überwiegend „digital“ per Video-Chat, per Nachricht über das elektronische Postfach, per E-Mail und natürlich telefonisch… ob das wirklich funktionieren wird?“, blickt Stephan Gerbracht, Leiter der OnlineBeratung, auf die Anfänge zurück. Als erste und bisher einzige Sparkasse im Hochsauerlandkreis hat sich die Sparkasse Hochsauerland im Sommer 2017 auf das „digitale Eis“ gewagt.

„Zum ersten Geburtstag freuen wir uns, ein erstes Fazit ziehen zu können“, sagt Theresa Mund, Online-Beraterin. „Viele positive Rückmeldungen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen, zukunftsweisenden Weg sind. Anfängliche, technische Probleme in der Videoberatung haben wir behoben. Das Alter der von uns betreuten Kunden ist dabei breit gefächert – es sind nicht nur die ganz jungen Sparkassenkunden, wie man zunächst vermuten könnte.“

„Unsere Kunden haben wir kontaktiert und die OnlineBeratung vorgestellt. Sie freuen sich darauf, ihre Anliegen vom Finanzierungswunsch bis hin zu Wertpapieranlagen, Versicherungen, Bausparen, Girokonto, Kreditkarte, Online-Banking und Spareinlagen elektronisch oder telefonisch mit uns zu besprechen“ ergänzt ihre Kollegin Jana Bormki. „Unsere Kunden haben den Vorteil, dass wir schneller für Anfragen und Beratungen erreichbar sind. Dies gilt natürlich auch für diejenigen, die nicht mehr im Sauerland und auch im Ausland wohnen.“

„Gerade unsere jungen Kunden, die teils aufgrund ihres Studiums das Sauerland verlassen haben, sind besonders von unserer ganzheitlichen Beratung begeistert“ sagt Lukas Lahme, selbst dualer Student der Sparkasse Hochsauerland.

Die Online-Beratung ist mittlerweile auch fester Bestandteil im Ausbildungsplan der Nachwuchs-Banker der Sparkasse Hochsauerland. Auch bei den Auszubildenden und Praktikanten ist diese Art der Kundenberatung beliebt. Montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr ist die OnlineBeratung erreichbar. Stephan Gerbracht sieht das als großen Vorteil: „Gerade in den Abendstunden nehmen wir uns gern ausgiebig Zeit für die Beratung unserer Kunden – sowohl telefonisch, per E-Mail, im TextChat als auch im VideoChat.“

