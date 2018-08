Altenbürener Jungschützen feiern am 31. August 2018

Brilon-Totallokal: Die starke Jungschützentruppe freut sich auf Ihre Freunde aus Winterberg, Brilon, Olsberg und darüber hinaus.

brilon-totallokal: Am Freitag, dem 31. August feiern die Altenbürener Jungschützen ihr Schützenfest. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr unter der Vogelstange an der Schützenhalle. Gegen 18:00 Uhr startet dann das Vogelschießen, natürlich auf den großen Vogel. Wieder werden zahlreiche Anwärter erwartet, die die Nachfolge von Steffen Körling antreten wollen. Nach der Proklamation des neuen Königs startet die Jungschützenfete in der Zillerklause.

Der Schützenvorstand sorgt für günstige Getränke, die Küche stillt jeden Hunger. Zum ersten Mal wird DJ Hendrik die gute Stimmung weiter befeuern. Die starke Jungschützentruppe freut sich auf Ihre Freunde aus Winterberg, Brilon, Olsberg und darüber hinaus. Auch alle Altenbürener Stammtische und Clubs sind herzlich eingeladen, Ihre Verbundenheit mit der jungen Generation zu zeigen.

Quelle: Ludger Scharfenbaum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon