TC Bigge-Olsberg: Aufstieg in die Bezirksliga

Brilon-Totallokal: Satzverhältnis am Ende entscheidend

brilon-totallokal: Bigge-Olsberg. Die erste Herrenmannschaft des TC Bigge-Olsberg steigt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überraschend in die Bezirksliga auf. Mit einer unglücklichen 4:5 Auftaktniederlage beim TC BW Schwelm I startete die Mannschaft denkbar ungünstig in die Saison. Nicht in bester Besetzung verlor sie, nach 3:3 in den Einzeln, noch zwei Doppel – es sollten allerdings die einzigen beiden verlorenen Doppel der Saison bleiben!

Denn in den folgenden Spielen gegen TC Neheim-Hüsten II (8:1), gegen STK 07 Arnsberg I (6:3) und gegen TC Heggen I (5:4) wurden jeweils alle drei Doppel gewonnen und so auch die engen Spiele entschieden. Diese Doppelstärke trägt die Handschrift von Klaus Manser, der die Mannschaft seit Jahren begleitet und hier in der Vergangenheit im Training den Grundstein gelegt hat. Zum anderen ist es hier von Vorteil, dass die Mannschaft schon jahrelang in dieser Konstellation zusammenspielt und so feste Automatismen entstanden.

So erreichte der TC am Ende eine 10:2 Doppelbilanz und steigt mit 3:1 Punkten und einem um zwei Sätzen besseren Satzverhältnis auf! Alle Ergebnisse sind auch auf der Homepage des TC Bigge-Olsberg zu finden: www.tc-bigge-olsberg.de.

Bildunterschrift: Obere Reihe v.li.: Björn Stappert, Mannschaftsführer Markus Vollmer, Trainer Klaus Manser Untere Reihe v.li.: Thorsten Stappert, Christian Bürger, Claus Finger. Es fehlen: Ismail Erol, Christian Vormann.

Quelle: Stephan Vormann

