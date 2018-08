„Bernhardus ruft zum Fest“ – Pfarrfest in Scharfenberg

Brilon-Totallokal: Die St. Laurentius Pfarrgemeinde lädt am 26. August zum Pfarrfest ein.

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Bernhardus ruft zum Fest“ lädt die St. Laurentius Pfarrgemeinde am 26. August zum alle vier Jahre stattfindenden Pfarrfest ein. Den Auftakt des Tages bildet die Heilige Messe um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche mit der anschließenden Bernhardusprozession. Nach der Prozession sind alle herzlich zum Pfarrfest am Pfarrheim eingeladen.

Bei leckeren Speisen, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag soll die Geselligkeit, aber auch der Spaß für Klein und Groß nicht zu kurz kommen. Ein abwechslungsreiches Programm bietet für jeden Unterhaltung. Für die musikalische Umrahmung sorgen das Blasorchester „Die Scharfenberger“, der Gesangverein Concordia Scharfenberg und das Tambourkorps Unitas.

Mit dem Angebot „ruhe.pol – die kleinste Klosterkemenate der Welt“ besteht zum Pfarrfest die Möglichkeit einen Moment abzuschalten, einfach mal die Sinne oder Gedanken baumeln zu lassen. Der „ruhe.pol“ ist ein Angebot der Tourismuspastoral Winterberg und konnte zum Pfarrfest für einem Abstecher nach Scharfenberg gewonnen werden.

Quelle: Jens-Peter Rummel / Pfarrgemeinde St. Laurentius Scharfenberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon