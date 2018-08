Brilon: Vermisstensuche erfolgreich

brilon-totallokal: (ots) – In den Nachmittagsstunden des 16. August wurde bei der Polizei Hamm ein 22-jähriges Mädchen von Angehörigen als vermisst gemeldet. Aufgrund von entsprechenden Hinweisen war eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen und von einem Aufenthalt im Bereich Brilon auszugehen. Eine Suchaktion der Polizei im Hochsauerlandkreis mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und eines Maintrailerhundes führte schließlich zum Auffinden der Person im Bereich eines Waldgebietes. Da die Gesuchte zunächst nicht ansprechbar war, wurde sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Brilon verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Die Unterbringung in eine psychiatrische Abteilung wird geprüft.(es)

Quelle: Polizei HSK