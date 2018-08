Einladung zum Wasserradfest mit Entenrennen am Entenstall

Brilon-Totallokal: Käpt´n Käse gibt sich die Ehre

brilon-totallokal: Der Almer Verkehrsverein lädt am 25. August 2018 zum traditionellen Wasserradfest mit dem beliebten Entenrennen auf der Alme ein. Das Rennbüro öffnet um 14.00 Uhr um auch den Kurzentschlossenen noch die Möglichkeit zu geben auf eine der 600 Enten zu setzen. Wer sich vorab eine der Rennnummer sichern will, kann dies an den üblichen Vorverkaufsstellen in Alme tun. Das erste Rennen startet dann um 15.00 Uhr und der Endlauf mit anschließender Siegerehrung wird gegen 18.00 Uhr stattfinden. Dazwischen können sich die Besucher am Grill, mit Kaffee & Kuchen oder kalten Getränken stärken.

Das Reibekuchenteam des Verkehrsvereins bietet seine Spezialitäten an. Ein köstlicher Genuss für alle Besucher. Für die Kinder findet ein Sonder-Entenrennen statt. Alle Rennen werden begleitet und moderiert von dem bekannten DJ Kätp´n Käse. Ein echtes Highlight für die ganze Familie mit anschließender Party mit DJ Volker Hardes.

Alle Rennläufe werden überwacht durch eine unabhängige Jury. Es gibt Preise im Werte von mehreren Hundert Euro zu gewinnen. Nach der Siegerehrung wird gefeiert bis Mitternacht. Alle Events finden in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Alme AG und dem Almer Familientreff statt. Die Veranstalter freuen sich auf sonniges Wetter und viele Gäste, die in geselliger Runde die einmalige Atmossphäre am urigen Entenstall genießen möchten. Für weitere Informationen sei auf die aushängenden Plakate und die Homepage www.alme-info.de verwiesen.

Quelle: Ludger Böddeker / Verkehrsverein Alme e.V.

