Brilon-Totallokal: Im Wald Kraft tanken und besinnliche Augenblicke in der Natur genießen.

brilon-totallokal: Alme. Unter Leitung der Gemeindereferentin Ute Stock bietet die ALME AG im Rahmen des „Spirituellen Sommers 2018“ am Donnerstag, 30.08.2018 eine besondere Art des Nordic-Walking unter dem Motto „Walking to Heaven – Ein Spaziergang unter dem Himmel – Richtung Himmel“ an. Der „Spirituelle Sommer“ ist ein Projekt des Netzwerkes „Wege zum Leben“ in Trägerschaft von Sauerland Tourismus sowie evangelischer und katholischer Kirche in Südwestfalen. Start ist um 18 Uhr am Almer Entenstall. Nordic-Walking-Stöcke und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen.

Das Vorhaben ist ehrgeizig: Walking to Heaven! Und ob man dem Himmel etwas näher kommt, ja ihn tatsächlich erreicht, kann nicht garantiert werden. Die Grundidee ist: „Ich bin dann mal weg“ für einen Abend. Im Wald Kraft tanken und besinnliche Augenblicke in der Natur genießen. Die 60-minütige Walking-Einheit, mit nicht zu großen Steigungen, wird an verschiedenen Haltepunkteen des Weges durch spirituelle Texte unterbrochen. Einen meditativen Abschluss findet die Nordic-Walking-Tour am Startpunkt Entenstall.

Informationen bei Ute Stock (0152 55125785) oder Wolfgang Kraft (ALME AG) 0160 91546858.

Bild: Alme AG

Quelle: Wolfgang Kraft / ALME AG – eine Abteilung des Verkehrsvereins Alme e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon