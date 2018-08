Zum diesjährigen Altstadtfest in Brilon: Kunstevent im Museumsgarten

Brilon-Totallokal: Zum diesjährigen Altstadtfest in Brilon am 01. und 02.09.18 präsentiert sich der Kunstverein Brilon e.V. mit einem besonderem Event, ein Malangebot im Museumsgarten.

brilon-totallokal: Farbige Formen auf Leinwand gebracht. Kreativen Besuchern des Altstadtfestes, gleich welchen Alters, gibt der Kunstverein Brilon e.V. die Möglichkeit, inspirativ den Farben und Formen von Friedensreich Hundertwasser zu folgen und ihr eigenes Kunstwerk zu kreieren. Im Dezember d. J. wäre der Künstler 90 Jahre alt geworden. Grund genug für den Kunstverein, ihn im Rahmen des Briloner Altstadtfestes zu würdigen und eine Plattform zu bieten.

Die Spirale als Symbol des Lebens ist ein bestimmendes Element in Hundertwassers malerischen Werken. Das „Symbol des Lebens“ entwickelt sich aus einer winzigen Zelle, wächst organisch und vergeht schließlich in der Unendlichkeit.

Malen wie Hundertwasser

Um auch für sich lebendig zu bleiben und neue Mitglieder zu gewinnen, bietet der Verein zum Altstadtfest Malangebote zum Thema „Malen wie Hundertwasser“ an seinem Stand im Museumsgarten an. Bunte Acrylfarben, Pinsel und Leinwände stehen zur Verfügung um an großen Staffeleien zu malen. Malinteressierte werden durch Mitglieder des Vereins angeleitet, den Formen und Farben Hundertwassers zu folgen und mit verspielter und fantasievoller Lebendigkeit ihr eigenes Bild zu gestalten. Das entstandene Kunstwerk darf natürlich mitgenommen und daheim aufgehängt werden.

Kunst verbindet

Weiterentwicklung und Wachstum, Interesse an Kunst wecken, Menschen durch Kreativität zusammenzubringen und glücklich zu machen ist ein Anliegen des Briloner Kunstvereins, denn „Kunst verbindet“. An seinem Stand beim Altstadtfest informiert er über kommende Aktivitäten, Mitgliedschaften und einer geplanten Ausstellung der Berliner Künstler Johanna Staniczek und Manfred Miersch vom 11. Oktober 2018 bis zum 30. November 2018 im Stadtmuseum Brilon. www.kunstverein-brilon.de

