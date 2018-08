Westfalentag findet erstmalig am 01. September in Brilon statt

Brilon-Totallokal: Westfalentag in Europa – Herausforderung und Chancen für Heimatgestalter

brilon-totallokal: Unter dieses Motto der zweiten Überschrift, stellt der Westfälische Heimatbund e. V. seine Mitgliederversammlung im Rahmen des Westfalentages. Die Gesamtthematik steht im Zeichen des Europäischen Kulturerbejahres. Der Westfalentag findet erstmalig in seiner 63. Ausgabe in Brilon statt, wobei die Westfalentage grundsätzlich innerhalb von NRW durchgeführt werden. Wer oder was ist der Westfälische Heimatbund e. V. (WHB)?

Die Gründung erfolgte 1915 für das Gebiet der damaligen Provinz Westfalen. Dieses Gebiet ist in etwa identisch mit dem heutigen Gebiet des WHB. Einer der Gründungspunkte war die Einheit Westfalens zu erhalten, seine Eigenart zu pflegen und die regionale Heimatarbeit zu fördern. Ein besonderes Anliegen ist es das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit zu wecken und zu vertiefen. Das heutige Gebiet befindet sich in Gänze in Nordrhein-Westfalen und beinhaltet die Heimatgebiete Münsterland, Minden-Ravensberg, Vest-Recklinghausen, Ruhrgebiet (die westlichste Stadt Westfalens ist Bochum), Hellweg, Paderborner- und Corveyer Land, Märkisches Sauerland, Kurkölnisches Sauerland und Siegerland-Wittgenstein. Der Vorsitzende des Heimatgebietes Kurkölnisches Sauerland ist Elmar Reuter aus Olsberg, der auch gleichzeitig Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes ist. Der WHB ist Dachorganisation von ca. 550 Heimatvereinen, ca. 700 ehrenamtlichen Heimatpflegern und Ortsvorstehern und etwa 130.000 Menschen. Der WHB ist das Sprachrohr der Mitglieder.

Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch begrüßte die Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes Dr. Silke Eilers und bezeichnete die Veranstaltung als ein großes Ereignis und eine besondere Ehre für die Stadt. Für die Durchführung des 63. Westfalentages in Brilon hat sich vor allem der Briloner Heimatverein Semper Idem, an seiner Spitze der Vorsitzende Winfrid Dickel, stark gemacht und bereits viele Vorleistungen durchgeführt. Der Vorsitzende des WHB Matthias Löb hebt in seiner Einladung hervor, dieser „Westfalentag steht wie das Jahresthema des Westfälischen Heimatbundes insgesamt unter dem Zeichen des Europäischen Kulturerbejahres. Heimatpflege ist gelebtes Erbe“. Der Tag beginnt um 9.00 Uhr mit der Mitgliederversammlung, in der die üblichen Regularien abgearbeitet werden.

Workshop, Exkursionen, Führungen, Bustouren, Jugendprogramm

Ab 10.30 Uhr ist der Westfalentag offen für alle und beginnt mit einer Ansprache des Vorsitzenden Matthias Löb und dem Grußwort des Briloner Bürgermeisters. Die Festrede „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen – Entdecke, was uns verbindet“ hält die Heimatministerin Ina Scharrenbach. Einen Impulsvortrag über „Zusammenarbeit im Netzwerk der europäischen Heimatverbände“ hält Dr. Inge Gotzmann, Geschäftsführerin des Bundes Heimat und Umwelt in Deutschland e. V. Im Anschluss daran folgt eine Gesprächsrunde mit Dr. Inge Gotzmann, Winfried Dickel (Vorsitzender Briloner Heimatbund Semper Idem e. V.), Hans-Jürgen Friedrichs (Kreisheimatpfleger für den HSK), Hans-Werner Gorzolka (Kreisheimatpfleger für den Kreis Höxter), Heinz Heidbrink (Stadtheimatpfleger für die Stadt Münster).

Das Nachmittagsprogram beginnt um 13.30 Uhr mit einem Workshop „Wir vor Ort – Anforderungen und Erwartungen ehrenamtlicher Heimatpflege“. Exkursionen werden angeboten als 1. Stadtführungen über die „Briloner Kirchen“, 2. „Auf den Spuren der Hanse!“

und 3. Ab durch die Ecken – mittelalterliches Brilon“

Weitere Führungen im Museum Haus Hövener befassen sich mit 1. Historische Bibliothek mit 5000 Bänden der Gründer des Minoriten Klosters in Brilon, 2. Unternehmerfamilien in Brilon wie Unkraut – Kannegießer – Hövener, 3. Briloner Massenkalk – Devonische Rifflandschaft, 4. 800 Jahre Stadtgeschichte

Bustouren führen zum Kyrill-Tor und dem entstandenen Projekt „Briloner Bürgerwald“. Die nächste Tour lässt die interessierten auf den Spuren von Annette von Droste-Hülshoff an den 104 Quellen der Alme einen unterhaltsamen literarischen Spaziergang erleben. Eine weitere Tour befasst sich mit Holz und Technik, es ist die Bustour zum EGGER Sägewerk Brilon und beinhaltet eine Betriebsbesichtigung. Das nächste Angebot führt nach Olsberg in das Besucherbergwerk Philippstollen wo die Bergbaugeschichte im Sauerland erläutert wird.

Die Bustouren beginnen und enden in Brilon am Gymnasium Petrinum, Zur Jakobuslinde 21. Unter dem Motto „Wir fühlen dem Dinosaurier auf den Zahn“ beginnt bereits um 9.00 Uhr das Jugendprogramm welches bis 16.00 Uhr dauert. Es beginnt und endet ebenfalls am Gymnasium Petrinum (s. o.) und führt zum Waldfeenpfad, der Dino-Fundstelle und zum Museum Haus Hövener. Ein besonderer Punkt ist die Fotografien Ausstellung jugendlicher mit Migrationshintergrund. Eine gemischte Gruppe von 12 bis 15 Personen im Alter von acht bis 17 Jahren haben Fotografiert was in ihrem Lebensumfeld für sie wichtig ist. Die Zusammenarbeit hierzu erfolgte mit der Jugendkunstschule Bleiwäsche. Die Fotografien sind ausgestellt im Foyer des Gymnasiums Petrinum.

Die Teilnahme am Westfalentag, dem Workshop und dem Jugendprogramm ist kostenlos. Die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen (12.30 Uhr) beträgt 6,50 €. Kaffeetrinken nach dem Workshop 5,00 €. Die Exkursionen kosten 12,00 € und die Bustouren 15,00 €. Alle Preisangeben pro Person. Anmeldung bei: Westfälischer Heimatbund in 48133 Münster. Fax: 0251 203810-29, E-Mail westfalentag@whb.nrw Überweisungen an Sparkasse Münsterland Ost in Münster IBAN: DE49 4005 0150 0000 5309 31. Eine Teilnahme an den kostenpflichtigen Veranstaltungen und den Mahlzeiten/Kaffeetrinkern ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Bildunterschrift: Präsentation und Schilderung des Programmablaufs des Westfalentags am 01. September in Brilon. Von Links: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin Westfälischer Heimatbund und Winfried Dickel Vors. Des Briloner Heimatbundes „Semper Idem“.

