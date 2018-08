Brilon-Totallokal: Das neue Spezialfahrzeug für Gefahrgut wird vorgestellt.

brilon-totallokal: Am 18. und 19. August findet zum 60. Mal das traditionelle Waldfest des Löschzug Brilon im Wäldchen an der Rochuskapelle statt. Hierzu wird das Rochuswäldchen in eine Partymeile verwandelt. Zwei Festzelte, Cocktailbar und ein Schlemmerstand werden für unsere Gäste eigens aufgebaut. Und das alles ohne Eintritt.

Das Waldfest beginnt am Samstag um 20 Uhr mit einem Platzkonzert des Tambourkorps des Löschzug Brilon. Die Musikerinnen und Musiker, die ihr Können bei vielen Festzügen in der Umgebung darbieten, freuen sich über viele Zuhörer.

Die sich anschließende Party wird musikalisch von „DJ Henning“ gestaltet. DJ Henning ist von vielen Festen in und um Brilon bekannt, wo er sein besonderes Gespür für den richtigen Musikmix bewiesen hat. Mit seiner Musik, kühlen Getränken und süffigen Cocktails, guter Stimmung und angenehmen Gästen wird es ein schöner Abend.

Am Sonntagmorgen starten wir um 10 Uhr mit einem Festhochamt an der Rochuskapelle. Nach erfolgter umfangreicher Renovierung wird die Rochuskapelle an diesem Morgen neu gesegnet. Sollte schlechtes Wetter herrschen, wird die Messe unter das schützende Festzelt verlegt. Musikalisch begleitet wird die Messe von der Jagdhornbläsergruppe Brilon.

Die Jagdhornbläser Brilon spielen auch beim anschließenden Frühschoppen. „Am Sonntag bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Rochuswald“, so lautet das Motto am Sonntagmittag, wofür wir Leckereien für unsere Gäste bereiten. Neben den Imbissgerichten, gibt es auf vielfachen Wunsch wieder herzhaften Grillschinken mit Schmorkartöffelchen und Krautsalat. Am Nachmittag erwartet sie ein großes Kuchenbuffet und natürlich Kaffee. Für den gesamten Sonntag ist ein buntes Kinderprogramm vorbereitet und wer möchte, kann bei den beliebten Rundfahrten mit unseren Einsatzfahrzeugen, Brilons Straßen einmal mit einem anderen Blickwinkel durchfahren.

Ebenfalls am Sonntag stellen wir Ihnen das neue Spezialfahrzeug für Gefahrgutunfälle vor. Das vom Hochsauerlandkreis bei der Feuerwehr Brilon stationierte Fahrzeug ist mit der aktuell modernsten Ausrüstung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen ausgerüstet.



Wir hoffen allen Besuchern so ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende zu bereiten. Der Löschzug Brilon kommt zu Ihnen nach Hause, wenn sie unsere Hilfe benötigen. Kommen Sie doch mal zu uns und feiern mit ihrer Feuerwehr in angenehmer Runde bei zivilen Preisen. Dazu laden wir alle Freunde, Gönner, Feriengäste sowie die Feuerwehren aus den benachbarten Dörfern und Städten recht herzlich ein.

Quelle: Marc Heines

