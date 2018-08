Brandeinsatz in Industriebetrieb

Brilon-Totallokal: Die Feuerwehr rückte nach gut zwei Stunden von der Einsatzstelle wieder ab.

brilon-totallokal: Am Donnerstag (16.8.) kam es in einen holzverarbeitenden Betrieb zu einem Entstehungsbrand im Auslaufbereich der MDF Presse. Dort hatte eine Elektroverteilung Feuer gefangen. Der Löschzug Brilon und die Löschgruppe Altenbüren wurden gegen 16:42 Uhr zur Einsatzstelle in die Straße „Im Kissen“ alarmiert.

Noch vor Eintreffen der ersten Einheiten konnten Werksmitarbeiter das Feuer mit Hilfe von Feuerlöschern eindämmen. Die Einsatzkräfte führten mit Hilfe von Wärmebildkameras eine umfangreiche Erkundung der Anlage durch. Aufgefundene Glutnester wurden mit Schaum abgelöscht.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Anlage unter stetiger Kontrolle wieder angefahren. Eine weiteren Brandentwicklung und Glutnester wurden nicht mehr festgestellt. Die Feuerwehr rückte nach gut zwei Stunden von der Einsatzstelle wieder ab. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie ein Rettungswagen mit Notarzt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zu Brandursache und Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Nachdem an allen Fahrzeugen die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt war, konnte der Löschzug Brilon die Aufbauarbeiten für das Waldfest im Rochuswäldchen am Wochenende fortsetzen.

Quelle: Andreas Becker / Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

