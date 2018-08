Brilon-Totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon lädt ein!

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 22. August 2018, lädt die Stadtbibliothek Brilon zu einem weiteren SLC-Foto-Shooting ein. Unter dem Motto „Eintauchen in fremde Welten“ sind alle Teilnehmer des diesjährigen Sommerleseclubs eingeladen, die als Team in diesen Ferien dabei waren. Die Veranstaltung findet von 15-17 Uhr im Clubraum in der Bibliothek statt.

Am Donnerstag, 23. August 2018, steht noch einmal „Harry Potter Monopoly“ auf dem Programm. Von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr stehen Charlotte und Linda zum Spielen in der Bibliothek bereit.

Am Freitag, 24. August 2018, öffnet die Bibliothek ein letztes Mal in den Ferien ihr Fotostudio. Von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr findet die Aktion „Mein Lieblingsbuch digital“ in der Werkstatt statt.

Kinder ab 10 Jahren haben die Möglichkeit, ihr Lieblingsbuch in eine Fotostory, einen Comic oder eine Fotocollage umzusetzen. Gertraud Mengeringhausen und Christina Schmidt erklären den Kindern den Umgang mit den entsprechenden Apps, die auf den iPads der Bibliothek installiert sind, und helfen bei der Fertigstellung. Zu den Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon