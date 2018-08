„Hans im Glück“ im Museumsgarten

Brilon-Totallokal: Kindertheater für Kinder ab 4 Jahren in Brilon

brilon-totallokal: Kinder ab 4 Jahren erwartet unter freiem Himmel im Briloner Museumsgarten „Haus Hövener“ ein wundervoll inszeniertes Märchen. Am Mittwoch, 22. August 2018 lädt das Team der BWT Brilon-Kultour um 15.00 Uhr zum Kindertheater in der Fußgängerzone ein. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und dank der Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh wird „Hans im Glück“ gezeigt.

Wer nichts hat, erfindet sich seine Welt. Auch Andrea Post und Tim Schreiber spielen das Märchen vom Hans im Glück eigentlich mit nichts. Doch die Phantasie lässt alles zu. Und so fällt Hans ein schwerer Klumpen Gold in den Schoß. Ein tolles Pferd trabt über die Bühne, die Kuh „Else“ will sich nicht vorwärts bewegen, die Sau „Rosa“ sitzt dick und fett in ihrer Schubkarre und die Gans „Suse“ legt ein Ei. Der Gauner rafft und schafft, um so viel wie möglich zu bekommen. Es wird gehandelt. Um alles und doch nichts. Erst ein echter Stein mit echtem Moos wiegt mehr als Gold und Tiere zusammen. Denn er existiert wirklich, man kann ihn sehen und fühlen. Und was macht Hans mit dem realen Stein? Ein Haus bauen? Eine Straße pflastern? Schnell wird ihm der Stein zum Klotz am Bein. Doch Hans hat Glück, er verliert auch ihn und nun ist er frei von seinen Sorgen. So bekommt am Ende jeder, was er braucht: Der Gauner alles und Hans nichts.

Der Eintritt ist frei. Bitte denken Sie an eine Kopfbedeckung für die kleinen Theaterbesucher. Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de.

Bildunterschrift: „Hans im Glück“ wird am 22. August 2018 in Brilon präsentiert.

Quelle: Thomas Mester / Brilon Kultour

