Noch Plätze frei: Babysitterkurs für Jugendliche ab 13 startet in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Babysitten – aber richtig: Der Verein Eltern, Kinder und mehr (ElKi) organisiert gemeinsam mit dem Familienzentrum Olsberg einen Babysitterkurs. Anmelden können sich für diesen Kurs Mädchen und Jungen ab 13 Jahren. Beginn ist am Freitag, 31. August, von 17 bis 18.30 Uhr. Weiter geht es jeweils freitags am 7., 14., 21. und 28. September immer zur selben Uhrzeit.

Die Jugendlichen lernen in dem Kurs Säuglingspflege, Spielanregungen im ersten Jahr, Informationen über die Entwicklung von Kleinkindern vom zweiten bis sechsten Lebensjahr, Ratschläge zum Umgang mit schwierigen Situationen, Informationen über das Ver-halten in Not – und Gefahrensituationen im Haus und draußen. Neben der Theorie bein-haltet der Kurs zwei Praktikumsnachmittage: Dabei werden die Teilnehmer jeweils zwei Stunden in einer Familie verbringen. Den Kontakt vermitteln die Organisatoren.

Es sind noch einige Plätze frei. Interessierte Mädchen und Jungen melden sich telefonisch im Städtischen Familienzentrum unter Tel. 02962/86068 an.

Quelle: Angelika Beuter / Hochsauerlandwasser

