Kinderschützenfest in Altenbüren!

Brilon-Totallokal: Der Vorstand der St.-Johannesbruderschaft lädt alle ganz herzlich ein.

brilon-totallokal: Die Altenbürener Kinder freuen sich auf ihre Schützenfest am Samstag, den 01. September. Um 14:00 Uhr treten die Kinder, der Schützenvorstand und alle Schützen am Feuerwehrhaus an. Nachdem Major Manfred Göke seine Macht an den Kindervorstand abgegeben hat, wird das Königspaar Luka Göke und Charlotte Göddecke mit Ihren Hofstaat aus dem Feuerwehrhaus abgeholt.

Unter den Klängen der Altenbürener Musikkapelle geht es dann im Festzug zur Schützenhalle. Nach Kaffee und Kuchen und dem Königstanz beginnt dann gegen 16 Uhr das Vogelschießen, bei dem alle Jungen bis zum 4. Schuljahr ihren neuen König ermitteln. Am Nachmittag gibt es wieder ein Showprogramm, bei dem auch die älteren Besucher mit einbezogen werden. Die Küche sorgt für das leibliche Wohl. Mit der Altenbürener Musik wird auch der Dämmerschoppen, wie schon in den Jahren zuvor, erst am späten Sonntagabend enden. Der Vorstand der St.-Johannesbruderschaft lädt nicht nur alle Kinder, Eltern und Großeltern, sondern alle Altenbürener und auswärtigen Gäste ganz herzlich ein, Generationen übergreifend zu feiern und die Dorfgemeinschaft zu stärken.

Quelle: Ludger Scharfenbaum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon