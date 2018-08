Pokalkracher am Mittwoch in Brilon

Brilon-Totallokal: Ein echtes Highlight für die heimische Fußballszene…

brilon-totallokal: Nach dem DFB Pokalwochenende, darf sich die heimische Fußballszene auf ein echtes Highlight freuen. Am kommenden Mittwoch, 22.08.2018 empfängt der Landesligaaufsteiger SV 1920 Brilon den Regionalligaabsteiger Westfalia Rhynern in der 1. Westfalenpokalrunde. Anpfiff in Brilon ist um 19.30 Uhr. Der Oberligist Westfalia Rhynern wird seit der letzten Saison vom ehemaligen Hüstener Trainer Torsten Garbe trainiert. Rhynern fährt als haushoher Favorit nach Brilon. Der SV Brilon freut sich nach dem gelungenen Start in die Landesligasaison auf die Herausforderung, in einem Pflichtspiel gegen einen Oberligisten antreten zu dürfen. Die Briloner Mannschaft will, wie schon in den Meisterschaftsspielen gegen die hochgehandelten Gegner aus Erlinghausen und Dröschede, auch gegen Rhynern selbstbewußt auftreten und dem Publikum einen packenden Pokalfight präsentieren. Über den Westfalenpokal besteht die Möglichkeit, sich für die DFB Pokal Hauptrunde zu qualifizieren.

Quelle: Jürgen Hillebrand / SVB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

