Erfolgreiche Titelverteidigung: Robert Ebner ist bester Sportholzfäller Deutschlands, Winterberger Dirk Braun auf Platz drei…

Deggendorf/Dieburg, 18. August 2018 – Mission Titelverteidigung erfüllt: Robert Ebner aus Gaggenau-Hörden ist neuer Deutscher Meister im Sportholzfällen. In den Deggendorfer Stadthallen setzte sich der amtierende Deutsche Meister beim nationalen Saisonhöhepunkt der Stihl TIMBERSPORTS® Series mit Axt und Säge erfolgreich gegen den Zweitplatzierten Danny Mahr aus Sinntal und den Winterberger Dirk Braun auf Platz drei durch.

Gleich zu Beginn startete Ebner mit einer Zeit von 58.55 Sekunden beim Springboard gewohnt stark in den Wettkampf, verlor aber bereits an der Stock Saw (11.08 Sekunden) wichtige Punkte an die Konkurrenz. Beim Standing Block Chop konnte sich der bis dato fünfmalige Deutsche Meister mit 22.81 Sekunden wieder weiter nach oben kämpfen – dennoch entschied Ebners Verfolger Danny Mahr diesen Heat für sich. Einen Leistungseinbruch Ebners erlebten die rund 1.100 Zuschauer in der Deggendorfer Stadthalle an der Zugsäge Single Buck – mit 13.70 Sekunden fiel der Sportler hinter seinen Verfolgern zurück und fand erst beim Underhand Chop (27.41 Sekunden) wieder zu seiner Form zurück. Im direkten Duell mit Rekordmeister Dirk Braun musste sich der Forstwirt beim spannenden Hot Saw-Finale zwar knapp geschlagen geben – trotzdem reichte es für den 33-Jährigen am Ende für die Titelverteidigung. Doch damit nicht genug: Neben dem Titelgewinn konnte sich der neue alte Meister auch über die Auszeichnungen „Best Axe Man“ und „Best Saw Man“ freuen.

Quelle: Stihl TIMBERSPORTS® Series

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon