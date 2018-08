Kneippwanderungen Olsberg

Brilon-Totallokal: Das Programm für die Kneipwanderungen im September 2018 in Olsberg…

brilon-totallokal: Info 35.KW – Kneippwanderung am Mittwoch

Unter dem Motto „Komm mit – Kneipp macht fit“ findet die wöchentliche Kneippwanderung am Mittwoch, den 05. September in Olsberg statt. Die Kneippanimateurin Eva Düppe versorgt den Wanderer mit interessanten Tipps zum Thema Kneipp-Gesundheit gepaart mit erfrischenden Kneippanwendungen. Die mittelschwere Wanderung folgt dem Kneippweg zur Tretstelle Papendiek und führt durch den wunderbaren Eisenberg zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt Rote Brücke. Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik; Dauer: Ca. 3 Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Info 36.KW – Kneippwanderung am Mittwoch

„Kraftort-Borberg – spannend – mystisch – wunderschön“ Am Mittwoch, den 12. September führt eine mittelschwere Kneippwanderung auf den sagenumwobenen Borberg. Ab der Roten Brücke führt der Weg steil hinauf zum 670 m hohen Borberg-Gipfel. Am höchsten Punkt steht die 1925 erbaute Borbergskapelle, sie lädt zu einer kleinen besinnlichen Pause ein. Zwischen Erdwällen und Ausgrabungen erfährt der Wanderer interessante Geschichten über die historische Vergangenheit des Borbergs. Der Rückweg führt entlang des Kneippwegs zur Tretstelle Papendiek. Dort erfrischt zum Abschluss eine kühle Kneippanwendung die Teilnehmer. Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt Rote Brücke. Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik; Dauer: Ca. 3 Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Info 37.KW – Kneippwanderung am Mittwoch

„Kneippwanderung nach Wulmeringhausen“ Ausgangspunkt dieser Wanderung ist die Olsberg Touristik. Der erste Zwischenstopp wird die natürliche Tretstelle an der Ruhr sein. Dort verlassen wir den Kneippweg und folgen dem Fluss Neger. Die natürliche Tretstelle an der Neger in Wulmeringhausen wurde vom Heimatverein in Eigeninitiative eingerichtet – der zweite Zwischenstopp. Zurück wandern wir durch das herrliche Neger- und Ruhrtal. Mittwoch, der 19. September. Treffpunkt ist die Olsberg Touristik. Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik; Dauer: Ca. 3 Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Info 38.KW – Kneippwanderung am Mittwoch

„Der Wald – die grüne Apotheke“ Mittwoch, den 26. September lädt die Kneippanimateurin Jutta Vorderwülbecke zu einer Kneippwanderung ein: „Kommen Sie mit auf eine erlebnisreiche Exkursion auf dem Olsberger Kneippweg. Lernen Sie hautnah die 5 kneippschen Elemente kennen. Erleben Sie die heilsame Kraft einer Naturtretstelle. Konsultieren wir gemeinsam Dr. Wald, er hält so viele, erstaunliche Gesundheitstipps für uns parat. Lassen Sie sich überraschen. Wussten Sie eigentlich schon, dass die heutige Wanderung über devonischem Meeresboden verläuft? Wenn nicht, dann kommen Sie doch einfach mit und erfahren mehr darüber.“ Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt Rote Brücke. Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik; Dauer: Ca. 3 Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

