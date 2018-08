Stausee Olsberg wird komplett entleert

Brilon-Totallokal: Sicherheitsprüfung Ende August geplant

brilon-totallokal: Olsberg. Die Mainzer Wasserkraft GmbH als Betreiber des Olsberger Stausees weist darauf hin, dass in diesem Jahr eine vertiefende Sicherheitsprüfung des Stausees in Olsberg durchgeführt werden muss. Aus diesem Grund wird ab Montag, 27. August, begonnen, den Stausee in Olsberg vollständig zu entleeren. Die eigentliche Sicherheitsüberprüfung findet dann in der Woche vom 3. bis 7. September statt. Am Ende dieser Woche kann wieder mit dem Aufstau begonnen werden.

Quelle: Angelika Beuter / Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon