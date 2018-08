Im HSK ankommen – Sauerlanden-Stammtisch trifft sich in Olsberg

Brilon-Totallokal: Der Stammtisch der Rückkehrer und Neu-Sauerländer trifft sich am Donnerstag, 23. August, wieder in Olsberg.

brilon-totallokal: Olsberg / Hochsauerlandkreis. Der Stammtisch der Rückkehrer und Neu-Sauerländer trifft sich am Donnerstag, 23. August, wieder in Olsberg. Auch Exil-Sauerländer mit Rückkehrer-Gedanken, die in den Ferien Familie und Freunde im Sauerland besuchen, sind herzlich Willkommen. Denn oft braucht es nur etwas Starthilfe von Gleichgesinnten, um den Schritt zurück in die alte Heimat zu gehen. Ab 18:30 Uhr haben Schon-, Wieder-, oder Bald-Sauerländer in lockerer Runde im Stadtgespräch (Bahnhofstr. 11B) die Gelegenheit zum Austausch. Eingeladen zum „Sauer-Landen“ ist jeder! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Stammtische werden organisiert vom Projekt HEIMVORTEIL HSK und LEADER-Hochsauerland. Bei Fragen stehen Karin Gottfried, Projektleiterin HEIMVORTEIL HSK, und Hannah Kath, Regionalmanagerin, jederzeit gerne zur Verfügung. Karin Gottfried Tel.: Tel.: 0291 / 94 15 10 Mail: karin.gottfried@hochsauerlandkreis.de Hannah Kath Tel. 02982 / 90 84 17 Mail: info@leader-hochsauerland.de

