Norbert Schnellen: „Lange Leitung“

Stichwort der Woche – Lange Leitung von Norbert Schnellen

brilon-totallokal: Jetzt möchte unser Wirtschaftsminister den Ausbau der Netztrassen von Nord nach Süd mit Volldampf in Angriff nehmen. Der Öko-Strom von den Offshore Windanlagen soll jetzt endlich bei den Autobauern in Ingolstadt, Untertürkheim und Zuffenhausen ankommen, damit diese auch weiterhin „umweltfreundliche“ SUVs für die Verbraucher in aller Welt bauen können. Wie in diesem Lande üblich, soll das alles eine ganz gigantische Sache werden. Nicht kleckern, sondern klotzen heißt die Devise, denn unsere Wirtschaft braucht schließlich viel Energie um noch weiter zu wachsen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, sicher brauchen wir eine Energiewende und logischerweise auch ein intelligentes Leitungsnetz, welches den Strom durch unser Land befördern kann, aber vielleicht sollte man sich zuvor einmal ein paar grundsätzliche Gedanken über das „Weiter so“ in unserem Wirtschaftssystem machen. Selbst einem absoluten ökologischen Ignoranten sollte inzwischen klar sein, dass es so etwas wie einen Klimawandel gibt. Es ist also allerhöchste Zeit eine wirkliche Energiewende in Angriff zu nehmen.

Eine solche Wende ist nicht dadurch zu realisieren, dass wir die jetzige Menge von Primärenergie durch regenerative Energien ersetzen, was technisch auch kaum möglich sein wird, sondern wir müssen zuerst den Verbrauch reduzieren! Mit sechzig Prozent des Stromverbrauchs sind Industrie, Handel und Gewerbe die größten Stromabnehmer. Auch die privaten Haushalte langen mit knapp fünfzehn Prozent kräftig zu. Wenn man jetzt hingeht und rein sachlich den Nutzen des jeweiligen Stromverbrauchs für das Funktionieren einer zivilisierten Gesellschaft auf den Prüfstand stellt, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass hier jede Menge Einsparpotenzial vorhanden ist. In unseren Großstädten beklagt man heute zu Recht den „Lichtsmog“, also die Tatsache, dass durch viele Lichtquellen inzwischen ein Tag-Nacht-Gleiche eingesetzt hat.

Viele dieser Lichtquellen sind Lichtreklamen, auf die man gut und gerne verzichten könnte. Der Anteil von Konsumgütern mit geringer Lebensdauer steigt seit Jahrzehnten drastisch an. Welchen Sinn macht es, wertvolle Energie in Produkte zu investieren, die schon kurze Zeit später ein Teil unserer Müllproblematik werden. In den privaten Haushalten wird jede Menge Energie zur Unterstützung der Faulheit verbraten: Saugroboter, elektrische Rollladenantriebe und beheizbare Klobrillen sind wirklich nicht zwingend nötig. Es gibt sicher noch viele weitere Beispiele der Verbrauchsreduktion.

Eine entsprechend verbrauchsreduzierte Gesellschaft braucht dann auch keine „Langen Leitungen“, da sie sich Großteils in regionalen Strukturen durch eine wesentlich stärkere Nutzung von Solar (es sind noch jede Menge Dächer frei), kleinerer Windräder und Gaskraftwerken für die Grundlast, versorgen kann. Diese regionalen Netze könnten dann wieder untereinander vernetzt sein und jeweils überschüssige Energie austauschen. Bis das natürlich in der Politik, die ja bekanntlich eine „Lange Leitung“ hat, ankommt, ist es vermutlich zu spät.

Norbert Schnellen

