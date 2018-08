Sichere Bindung zum Kind: Elternabend

Brilon-Totallokal: Woran erkennt man das „sichere Band“, und wie wird diese Bindung aktiviert?

brilon-totallokal: Olsberg. Ein Elternabend zum Thema „Sicher gebunden, ein Schatz für die Seele“ findet am Dienstag, 25. September, von 19 bis 21 Uhr statt. Es geht um das unsichtbare Band, die Bindung zum Kind. Die Familienzentren Bigge und Olsberg sowie der Verein Eltern, Kinder und mehr (ElKi) laden dazu alle Eltern ein, die Kinder unter 3 Jahren betreuen.

Woran erkennt man das „sichere Band“, und wie wird diese Bindung aktiviert? Warum ist es so wichtig, und was sagt die Forschung dazu? Vieles werden Eltern intuitiv schon richtig machen, denn sie sind die Experten ihres Kindes. Trotzdem werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken angeregt. Sicher gebundene Kinder tragen einen echten Schatz mit in ihre Zukunft.

Referentin ist Nina Ovelgönne, die Leiterin den Familienzentrums Sundern. Der Abend ist für die Eltern kostenlos. Anmeldungen werden erbeten in den Familienzentren Bigge (Tel. 02962/2165) und Olsberg (Tel. 02962/86068).

