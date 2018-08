Stark sein, wenn es drauf ankommt

Brilon-Totallokal: Olsberger Familienbüro bietet Kurse für Kinder und Frauen an

brilon-totallokal: Olsberg. Stark sein, um dann, wenn es drauf ankommt, Stärke auszustrahlen und richtig zu reagieren: Das ist das Ziel von zwei Workshops, die das Familienbüro der Stadt Olsberg anbietet. Sie richten sich zum einen an Frauen und Mädchen ab 17 Jahren, zum anderen an Schulkinder. Partner des Familienbüros ist dabei die WingTsun-Schule Brilon mit ihrem erfahrenen Referenten Oliver Milhoff. Ein wichtiges Ziel neben gewaltfreier Konfliktbewältigung ist ein sicheres Aufreten: „Nur wer stark ist, kann auch auf andere stark wirken“, weiß Familienmanagerin Melanie Struwe-Philipp.

„Wir sind unschlagbar!“, lautet der Titel des Kurses für Frauen und Mädchen ab 17 Jahre. Die Teilnehmerinnen lernen, Konflikte erfolgreich zu bewältigen und ihr Leben gewaltfrei zu gestalten. Neben Handlungsstrategien stehen auch einfache Selbstverteidigungstechniken auf dem Programm. Der Kurs besteht aus zwei jeweils zweistündigen Einheiten, die am Mittwoch, 5. September, sowie am Freitag, 7. September, jeweils von 19 bis 21 Uhr in der Turnhalle der Sekundarschule in Olsberg stattfinden. Die Teilnahmegebühr von 29 Eu-ro pro Person wird zu Kursbeginn entrichtet.

„Starker David, kleiner Goliath“ heißt der Titel des Kurses für Schulkinder. Ziel aller Übungen in diesem Workshop ist es, dem Konflikt im Vorfeld aus dem Wege zu gehen. Oliver Milhoff: „Uns geht es um ein angemessenes mehrstufiges Verhalten in Streitsituationen.“ Die Teenager trainieren ein sicheres Gangbild, eine gerade Körperhaltung und lernen, beruhigende und anweisende Gesten im Streit einzusetzen. Die beiden Kurseinheiten finden an den Freitagen, 21. und 28. September, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der Sekundarschule in Olsberg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 19 Euro. Anmeldungen für die beiden Kurse sind noch möglich bei Melanie Struwe-Philipp, Familienmanagerin der Stadt Olsberg, per E-Mail an melanie.struwe-philipp@olsberg.de oder telefonisch (vormittags) unter 02962/982-228.

Bildunterschrift: Oliver Milhoff.

Quelle: Angelika Beuter

