Caritas-Konferenz Bigge unterstützt Elki Familiennetzwerk e. V. in Bigge

Spende der Caritas-Konferenz Bigge

brilon-totallokal: Die Caritas-Konferenz Bigge hat mit einer Geldspende in Höhe von 600,00 € die Eltern-Kind-Initative Elki in Bigge unterstützt. Von dem Geld konnten neue Laufräder und Schränke zum Verstauen der Spielsachen finanziert werden. Ein Schwerpunkt der Caritas Arbeit ist die Unterstützung sozialer lokaler Institutionen und auch die so genannte Einzelfallhilfe für Menschen in der Gemeinde in besonderen Lebenslagen. Die Caritas Bigge finanziert dieses eigenständig u. a. durch die Einnahmen des Kleidershops im Pfarrheim.

Bild: Das Foto zeigt links und rechts oben Iris Peters und Winfried Meyer vom Vorstand der Caritas-Konferenz, links unten Brigitta Reuter/ seit über 20 Jahren Erzieherin bei Elki und zahlreiche glückliche Kinder die sich über die neuen Laufräder freuen.

Quelle – Text + Bild: Susanne Göddecke

