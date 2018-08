Computer-Grundlagenkurs bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Computer-Grundlagenkurs für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse.

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet im September einen Computer-Grundlagenkurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse an. Der Kurs bietet den Einstieg in die Bedienung des PCs für die berufliche und private Nutzung. Neben theoretischen Grundlagen liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Arbeit am Computer. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 11. September, und findet an 5 Abenden jeweils von 19:30 bis 21:45 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch / Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

