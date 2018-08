DRK – Brilon auf dem Altstadtfest!

Brilon-Totallokal: Interessierte können vorbeikommen…

brilon-totallokal: Das DRK-Brilon ist von 13 bis 18 Uhr mit einem eignen Stand am Samstag auf dem Altstadtfest in Brilon vertreten. In der Strackestraße, direkt neben dem Rathaus, können Interessierte vorbeikommen. Am Stand gibt es verschiedene Spiel und Spaß Angebote für Kinder, welche vom DRK-Familienzentrum & Kindertageseinrichtung Brilon bereitgestellt werden. Unter anderem werden Luftballons verteilt, Kinder geschminkt oder „Tattoos“ aufgebracht. Zusätzlich wird es Informationen zum Thema Erste-Hilfe für Kinder geben – es kann direkt am Teddy geübt werden! Es wird außerdem die Möglichkeit geben sich persönlich über den Hausnotrufdienst zu informieren und sich das Gerät anzuschauen. Das DRK Brilon freut sich auf Euren Besuch!

Quelle: Felix Müller / DRK Kreisverband Brilon e.V.

