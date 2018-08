Explosionsboxen handgemacht

Brilon-Totallokal: Die nächste #handgemacht-Veranstaltung in der Stadtbibliothek in Brilon

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 13. September 2018, bietet die Stadtbibliothek die nächste #handgemacht-Veranstaltung an. Dieses Mal werden Explosionsboxen hergestellt. Dabei handelt es sich um individuell gestaltete Kartons in spezieller Falttechnik, die sich für unterschiedlichste Anlässe als schönes Geschenk eignen.

Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Jugendliche und Erwachsene. Kinder unter 10 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Veranstaltung findet von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der neuen Werkstatt der Bibliothek statt. Ab Dienstag, den 28. August nimmt die Stadtbibliothek Brilon Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 an.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

