Neue VHS-Kurse in den Briloner Ortsteilen

Die VHS Brilon startet mit neuen Kursangeboten in den Ortsteilen in das neue Semester

brilon-totallokal: In Wülfte wird beispielsweise ein Zumbakurs angeboten, der lateinamerkanische Rhythmen mit einfachen Schrittkombinationen und einem intensiven Herz-Kreislauf-Training verbindet. Der Kurs ist für Teilnehmende mit und ohne Vorkenntnisse geeignet und findet ab dem 12. September an elf Mittwochen jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Wülfter Schützenhalle statt.

In Hoppecke startet die VHS Brilon einen neuen Rückenfit-Kurs für Damen und Herren. Im Kurs erlernen die Teilnehmenden wohltuende und kräftigende Bewegungsübungen zur Stärkung des Rückens sowie zur Verbesserung der Beweglichkeit und Kraft. Zudem werden rückengerechte Bewegungsabläufe für Alltag und Beruf geübt. Da der Kurs zertifiziert ist, ist eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Kurs beginnt am Mittwoch, den 12. September, und findet an elf Abenden jeweils von 18:30 bis 19:30 Uhr in der Alten Schule in Hoppecke statt.

Ebenfalls in Hoppecke wird ein neuer Aqua-Power-Kurs angeboten. Mit Wassergymnastik kann man die verschiedenen Eigenschaften des Wassers optimal nutzen. Die Leichtigkeit des Körpers im Wasser trägt dazu bei, die Beweglichkeit zu fördern. In diesem Kurs stehen Entspannung sowie Freude an der Bewegung in Gemeinschaft im Vordergrund. Der Kurs findet ab dem 13. September an neun Donnerstagen jeweils von 19:30 bis 20:15 Uhr im Hoppecker Hallenbad statt.

Anmeldungen zum Wülfter Zumbakurs sind bei der örtlichen VHS-Leitung Elisabeth Jochheim unter 02961-4040 möglich. Anmeldungen zu den Hoppecker Kursen sind telefonisch bei der dortigen neuen örtlichen VHS-Leitung Karina Pack unter 02963-95275 möglich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich über die Briloner VHS-Geschäftsstelle telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de anzumelden.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

