Senioren-Union Hochsauerland mit neuen Vorsitzenden

brilon-totallokal: Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Johannes Verhoeven aus Arnsberg ist einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden der Senioren Union im Hochsauerlandkreis gewählt worden. Er folgt damit Günter Langen, der nach 11-jähriger Tätigkeit das Amt in jüngere Hände abgibt. Zu seinen Stellvertretern wurde Günter Dickel (Brilon), Albert Hoffmann (Neheim-Hüsten), Klemens Neumann (Meschede) und Marie-Theres Schennen (Arnsberg) gewählt. Mit den Stellvertretern und Beisitzern sind alle Städte des Kreises im Vorstand vertreten.

„Schwerpunkt unserer zukünftigen Arbeit wird auch weiterhin die Vertretung der Belange der älteren Bevölkerung sein sowie die Werbung für die Überzeugungen der CDU in dieser Gruppe. Die gute Arbeit der Orts- und Stadtverbände der Senioren Union liegt mir dabei besonders am Herzen“, so die Ausführungen des neuen Kreisvorsitzenden. Neben dem Kreisvorsitzenden der CDU im Hochsauerlandkreis, dem Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff, war auch der Landrat Dr. Karl Schneider sowie der Bundesvorsitzende der Senioren Union Prof. Dr. Otto Wulff anwesend, der in seinem Grußwort nochmals die Bedeutung, das Wirken und die christlichen Werte der Senioren Union zum Ausdruck brachte. „Die Senioren Union kämpft für eine Gesellschaft, in der auch ältere Menschen eine Rolle spielen und ein selbstständiges, selbstbestimmtes und mitverantwortliches Leben führen können“, so Prof. Dr. Otto Wulff.

Die Versammlung wählte einstimmig den scheidenden Vorsitzenden Günter Langen zum Ehrenvorsitzenden der Senioren Union im Hochsauerlandkreis.

Quelle: i.A. Larissa Vollmer / CDU-Kreisverband Hochsauerland

