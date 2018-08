DM-Läufe in Brilon

Brilon-Totallokal: Flugplatz wird zur Motorsportarena – hautnah, umsonst und draußen

brilon-totallokal: Wenn im Thülener Bruch keine Segelflieger am Himmel sind, sondern BMW 320i und Opel Kadett mit quietschenden Reifen um die Pylone zirkeln, dann ist es wieder Zeit für den Flugplatz-Slalom des Briloner Automobilclubs. Am ersten Septemberwochenende lädt der Briloner AC die deutsche Slalom-Elite ins Sauerland ein, um wichtige Punkte für die Deutsche Meisterschaft und weitere Prädikate zu erringen.

Bereits ab 9.00 Uhr sind die Serienwagen der Gruppe G am Samstagvormittag auf dem Parcours unterwegs. Später folgen dann die verbesserten Fahrzeuge der Gruppe F. Nach der Mittagspause sind die speziell vorbereiteten Slalomfahrzeuge der Gruppe H auf der Strecke, um Bestzeiten zu knacken und sich mit der starken Konkurrenz zu messen.

Auch am Sonntag ist Rennaction im Thülener Bruch angesagt, am zweiten Veranstaltungstag organisiert der Briloner AC in Zusammenarbeit mit dem MSC Kindelsberg einen weiteren DM-Lauf. An beiden Tagen ist der Eintritt frei, der Veranstalter sorgt für das leibliche Wohl und freut sich auf motorsportbegeisterte Zuschauer.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.briloner-ac.de.

Quelle: Anke Walbaum, Briloner Automobilclub e.V. im ADAC

